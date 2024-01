Isaac Del Toro sprinta para a liderança do Tour Down Under

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) assumiu esta quarta-feira a liderança do Tour Down Under, ao vencer ao sprint a segunda etapa da corrida velocipédica australiana, batendo Corbin Strong e Stephen Williams, ambos da Israel-Premier Tech.

Del Toro foi o primeiro a concluir os 141,6 quilómetros, entre Norwood e Lobethal, em 03:29.37 horas, o mesmo tempo de Strong e Williams, segundo e terceiro classificados, numa disputa em que Ruben Guerreiro (Movistar) foi sétimo e António Morgado (UAE Emirates) 18.º.

O novo 'dono' da camisola laranja, símbolo da liderança, que conquistou a sua primeira vitória como profissional, aos 20 anos, destronou o australiano Sam Welsford (BORA-hansgrohe), que hoje não foi além do 99.º lugar na etapa, a 59 segundos dos primeiros, ligeiramente à frente do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), que ocupava o segundo lugar.

"Não sei o que dizer, é muito para mim. Sonhava ganhar uma etapa e tenho sempre tentado o meu melhor, mas ganhar é incrível", assumiu o mexicano, vencedor da Volta a França do futuro em 2023, que lançou o seu sprint na subida final da etapa.

A exceção à 'razia' do topo da classificação foi o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), que subiu ao terceiro lugar, após acabar hoje em quarto.

Na quinta-feira, o pelotão vai enfrentar os 145,3 entre Tea Tree Gully e Campbelltown, numa terceira etapa maioritariamente plana, com duas contagens para o prémio de montanha, uma de terceira, logo ao início, e outra de quarta, ainda no primeiro terço do percurso.

Del Toro vai defender uma vantagem de dois segundos sobre Strong, segundo, e de sete sobre Girmay e Williams, terceiro e quarto classificados.

Guerreiro segue no 15.º lugar e Morgado no 20.º, ambos a 11 segundos do líder.