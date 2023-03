Isabel Matos: «A camisola amarela é a referência do ciclismo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ciclismo e a cor amarela andam de mãos dadas. A camisola que premeia o vencedor teve o patrocínio do Crédito Agrícola, instituição que "desde sempre, pela sua proximidade aos clientes, apoia os desportos que lhes são mais próximos e que percorrem diversas localidades. A camisola amarela é a referência do ciclismo e como tal existe um maior reconhecimento na marca Crédito Agrícola por parte do público em geral", explicou-nos Isabel Matos, diretora de comunicação da empresa, que envergou a camisola amarela na 40.ª edição ao venezuelano Orluis Aular (Caja Rural), o primeiro a vencer dois anos seguidos.

E a aposta no patrocínio é para continuar? "Não posso prever o futuro, mas pela estratégia que o Crédito Agrícola tem vindo a adoptar, e com objetivos bem claros em posicionar o Crédito Agrícola enquanto Banco de referência da sustentabilidade, este desporto é claramente uma opção por se tratar de uma atividade sustentável. Apoiamos preferencialmente desportos que tenham baixas emissões de CO2, como é o caso da Volta ao Alentejo", justifica.

Qual é a visibilidade e o retorno que o ciclismo dá à instituição bancária? "Enquanto desporto de massas, e com aproximação deste a muitas localidades, onde o Crédito Agrícola é a única instituição bancária presente, existe por parte dos clientes e do público em geral o reconhecimento de que o CA é na verdade um Banco próximo, impulsionador da economia regional, em suma e lembrando a nossa assinatura ‘O Banco Nacional com Pronúncia Local’, destaca.