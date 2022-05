Iúri Leitão alcança nono lugar na terceira etapa da Volta à Hungria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) foi esta sexta-feira nono classificado na terceira etapa da Volta à Hungria, ganha ao 'sprint' pelo neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl), novo líder da geral.



Leitão, que aos 23 anos se estreia no pelotão internacional, foi um dos melhores na chegada a Nyíregyháza, após 154 quilómetros iniciados em Sárospatak, ao cabo de 3:25.55 horas.

A ponta final de Jakobsen, o sprinter de maior nomeada em prova, foi superior, batendo o francês Rudy Barbier (Israel-Premier Tech), segundo, e o belga Sasha Weemaes (Vlaanderen-Baloise), terceiro.

O holandês lidera agora a geral, com seis segundos de vantagem sobre o anterior líder, o belga Jens Reynders (Vlaanderen-Baloise), e oito sobre Barbier. Leitão é 50.º, a 20 segundos, uma distância atribuída aos ciclistas entre o 14.º e o 81.º postos.

No sábado, a quarta de cinco etapas já apresenta um perfil mais acidentado, com três contagens de montanha, e no domingo a última tirada é uma chegada em alto.