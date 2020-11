Iuri Leitão conquista medalha de bronze no Europeu de ciclismo de pista

Depois de já ter conquistado uma medalha de prata na eliminação e um ouro no scracth, Iuri Leitão fez esta sexta-feira o pleno, ao ganhar o bronze na prova de omnium, nos Campeonatos de Europa de ciclismo de pista, que decorrem em Plovdiv, na Bulgária.





Na prova de omnium, que reúne um conjunto de quatro provas, o ciclista de Viana de Castelo começou com um sexto lugar em scratch, antes de conseguir a segunda posição na corrida tempo. A eliminação não correu bem ao minhoto, eliminado muito precocemente, ao ser apenas 15.º, e desceu da terceira à oitava posição da geral. Mas o melhor ainda estava por chegar...Na decisiva prova por pontos, Iuri Leitão atacou na entrada da segunda parte das 100 voltas à pista, chegando à volta de avanço e aos consequentes 20 pontos de bonificação a 35 voltas do fim. Além da volta de avanço, ainda pontuou em quatro sprints, terminando o concurso olímpico com 115 pontos, apenas a um da medalha de prata, conquistada pelo bielorrusso Yauheni Karaliok. O britânico Matthew Walls impôs-se com 128 pontos.Já Maria Martins também competiu em omnium e teve uma primeira metade de prova de elevadíssimo nível, ficando empatada no primeiro lugar com a campeã olímpica, Laura Kenny, e com a italiana Elisa Balsamo, depois de disputadas as corridas de scratch e tempo. A ciclista nacional foi quarta em scratch e terceira na corrida tempo.No arranque da segunda metade do concurso, Maria Martins foi a sexta classificada em eliminação, baixando para o terceiro lugar da geral, posição com que iniciou a corrida por pontos. Nesta prova, apesar de pontuar em cinco dos oito sprints, a portuguesa cedeu mais duas posições, acabando o omnium na quinta posição, com 110 pontos. O título europeu foi conquistado por Elisa Balsamo, com 135 pontos, que teve no pódio a companhia da britânica Laura Kenny, com 126, e da russa Maria Novolodskaya, com 114.O Europeu prossegue neste sábado, com o quarto e penúltimo dia de competição. Às 11h23 inicia-se o apuramento de perseguição individual, que contará com os portugueses Ivo Oliveira e Iuri Leitão. A final está marcada para as 16h10. Às 16h25 Maria Martins disputa a corrida por pontos, disciplina em que Rui Oliveira participa às 17h19.