Iuri Leitão desfalca seleção de ciclismo de pista na Nova Zelândia

O português Iuri Leitão regressou a Portugal após uma lesão o afastar da seleção de ciclismo de pista, que vai competir sábado e domingo na Taça do Mundo da Nova Zelândia, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Em comunicado, a federação dá conta da substituição do atleta por Ivo Oliveira, depois de Leitão se ter lesionado na prova do último domingo, voltando para ser "clinicamente reavaliado".

Assim, na disciplina olímpica de 'madison', Oliveira junta-se a João Matias, numa seleção que conta ainda com Maria Martins, a primeira a entrar em ação, no sábado, na qualificação para a final de 'scratch' em Cambridge.

A final da especialidade está marcada para o mesmo dia, com João Matias em ação no 'omnium', ao longo do dia, uma prova em que Martins vai competir no domingo, dia do 'madison'.

A prova ganha relevância por ser uma oportunidade para continuar a somar pontos no ranking olímpico, depois de a última jornada ter contribuído "de forma positiva" no 'omnium' feminino, ressalva a Federação Portuguesa de Ciclismo.