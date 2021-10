Iuri Leitão é vice-campeão mundial de eliminação

O ciclista Iuri Leitão conquistou este domingo a medalha de prata na prova de eliminação dos Mundiais de pista, o único pódio de Portugal na competição, que decorreu em Roubaix, em França.





Depois do quarto lugar em omnium, no sábado, Iuri Leitão foi o segundo mais rápido, sendo batido somente pelo italiano Élia Viviani, enquanto o bronze coube ao russo Sergei Rostovtsev.No sábado, em omnium, Iuri Leitão tinha perdido o bronze, precisamente, no 'sprint' final e para o mesmo rival transalpino.