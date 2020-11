Iuri Leitão sagra-se campeão da Europa em scratch

Iuri Leitão sagrou-se esta quinta-feira campeão da Europa de pista, na disciplina de scratch, realizando uma atuação impressionante, dando uma volta de avanço ao pelotão.





Esta é a segunda medalha para o jovem nos Europeus de elites, que decorrem em Plovdiv, na Bulgária, depois de no primeiro dia, quarta-feira, ter sido segundo classificado na prova de eliminação.Portugal já soma várias medalhas nas grandes competições internacionais, mas a que Leitão conquistou esta tarde é a primeira de ouro do ciclismo de pista português em europeus e mundiais de elite na variante de pista.Mas a tarde terminaria com mais um pódio para Portugal: Maria Martins foi terceira na prova de eliminação.