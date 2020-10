Iuri Leitão sagra-se vice-campeão europeu sub-23 de eliminação

O português Iuri Leitão sagrou-se esta quinta-feira vice-campeão europeu sub-23 de eliminação, no primeiro dia dos Europeus da categoria de ciclismo de pista, em que Daniela Campos foi sétima no 'scratch' para juniores.

Leitão, de 22 anos, perdeu apenas para o belga Jules Hesters na prova do Campeonato da Europa, batendo o espanhol Raul Garcia Pierna, terceiro, pela medalha de prata, numa prova, em que os ciclistas mais lentos nas voltas à pista vão sendo eliminados, com 19 participantes.

Mais tarde, no 'scratch', em que todas as ciclistas competem pelo primeiro lugar ao fim da distância definida, Daniela Campos foi a sétima melhor, com o título europeu a ser conquistado pela eslovaca Nora Jencusova.

Disputado num velódromo ao ar livre, o programa está sujeito a cancelamento de vertentes, com Maria Martins a representar Portugal na sexta-feira, no 'scratch' de sub-23, com o trio luso em ação também no fim de semana, entre eliminação, 'omnium' e corrida por pontos, no Europeu que decorre até segunda-feira.