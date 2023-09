Iúri Leitão sexto na segunda etapa da Volta à Eslováquia

O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural) foi esta quinta-feira sexto classificado na segunda etapa da Volta à Eslováquia, ganha pelo belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ficando mais próximo do top 20 da geral, liderada pelo francês Rémi Cavagna.

No final dos 143,9 quilómetros entre Presov e Poprad, Merlier foi o mais forte, impondo-se ao sprint ao holandês Cees Bol (Astana) e ao norte-americano Colby Simmons (Jumbo-Visma), respetivamente segundo e terceiro numa etapa em que o campeão mundial de omnium ficou em sexto, com as mesmas 03:25.53 horas do vencedor.

Iúri Leitão, que na primeira etapa foi 23.º, subiu um lugar na geral, comandada por Rémi Cavagna. Outro ciclista da Soudal Quick-Step, o dinamarquês Kasper Asgreen, é terceiro, a 02.16 minutos do seu companheiro e atrás do etíope Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural), segundo a 01.55.

O português da equipa espanhola vai partir para a terceira etapa da Volta à Eslováquia, uma ligação de 171,6 quilómetros entre Ruzomberok e Martin, a 05.31 minutos do francês da Soudal Quick-Step.