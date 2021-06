Iúri Leitão vence segunda etapa e sobe à liderança da Volta ao Alentejo

O ciclista português Iúri Leitão (Tavfer-Meansindot-Mortágua) impôs-se esta quinta-feira ao sprint na segunda etapa da Volta ao Alentejo e ascendeu à liderança da geral da 38.ª edição da prova.

No final dos 195,5 quilómetros de ligação entre Almodôvar e Sines, Leitão demonstrou ser muito mais do que um mero especialista na pista, ao bater os espanhóis Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi) e David González (Caja Rural), respetivamente segundo e terceiro na meta, com as mesmas 5:11.18 horas do vencedor.

Segundo na primeira tirada, o ciclista da Tavfer-Meansindot-Mortágua roubou esta quinta-feira a liderança ao espanhol Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi), que foi 12.º na etapa e caiu cinco posições na geral, numa jornada com uma longa fuga e 'escaramuças' na parte final, todas elas mal-sucedidas.

Numa corrida sem bonificações, o desempate na geral é feito pelos pontos conquistados no conjunto das duas etapas, com Leitão a ser primeiro, Aristi segundo e González terceiro, todos com o mesmo tempo.

Na sexta-feira, a terceira etapa da 'Alentejana' vai ligar Alcácer do Sal a Mora, na distância de 173,1 quilómetros.