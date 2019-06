Ivo Oliveira 53.º no Grande Prémio do Cantão de Argovie

O ciclista Ivo Oliveira (Team Emirates) foi esta quinta-feira o melhor português no Grande Prémio do Cantão de Argovie, na Suíça, com o 53.º posto, em prova ganha ao sprint pelo norueguês e seu colega de equipa Alexander Kristoff.





Os 185,9 quilómetros com início e fim em Leuggern foram cumpridos por Kristoff em 4:26.57 horas, batendo o italiano Andrea Pasqualon (Wanty) e o sul-africano Janse van Rensburg num primeiro pelotão de 22 elementos.Ivo Oliveira chegou a 25 segundos, enquanto o seu colega de equipa Rui Costa foi 68.º, com mais 2.04 minutos.