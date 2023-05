Ivo Oliveira cai para terceiro nas Boucles de La Mayenne

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Emirates) caiu este sábado ao terceiro lugar da geral da corrida francesa Boucles de La Mayenne, após a terceira e penúltima etapa da prova ganha pelo francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Démare conseguiu a primeira vitória em 2023 ao cumprir os 181,3 quilómetros entre Saint-Berthevin e Meslay-du-Maine em 4:05.42 horas, batendo ao sprint o belga Milan Menten (Lotto Dstny), segundo, e o neerlandês Arvid de Kleijn (Tudor), terceiro. Ivo Oliveira, vencedor do prólogo, cortou a meta com o mesmo tempo, em 17.º lugar, num dia em que bonificou três segundos, em dois sprints intermédios, para seguir a 40 segundos do líder, o espanhol Oier Lazkano (Movistar). Démare intrometeu-se ente os dois e é segundo, a 38 segundos da liderança, quando só falta uma etapa, disputada domingo, de 167 quilómetros entre Montsûrs e Laval.

Rui Oliveira, irmão gémeo e colega de equipa de Ivo, subiu a 83.º da geral, enquanto André Carvalho (Cofidis) também melhorou, para 97.º.