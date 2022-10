Ivo Oliveira conquista bronze nos Mundiais de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Obrigado, Ivo Oliveira! Portugal ganha um bronze nos Mundiais de pista. Enorme prova na perseguição individual! pic.twitter.com/U4st3GKemI — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) October 14, 2022

O português Ivo Oliveira conquistou esta tarde a medalha de bronze na prova de perseguição individual no Campeonato do Mundo de Pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, ao bater o britânico Daniel Bigham.A medalha de ouro foi conquistada pelo italiano Filippo Ganna, vencendo o compatriota Milan Jonathan com novo recorde mundial, 3:59.636.