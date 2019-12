Ivo Oliveira e Maria Martins campeões nacionais de omnium

Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) e Maria Martins (Sopela Women's Team) conquistaram este sábado os títulos nacionais de omnium no Velódromo Nacional em Sangalhos, Anadia, que recebeu o Campeonato Nacionail da especialidade.Ivo Oliveira terminou o concurso masculino com 145 pontos, com o segundo lugar a pertencer ao seu irmão e colega na UAE Team Emirates, Rui Oliveira, com 137 pontos. César Martingil (Sporting CP/Tavira) fechou o pódio, com 123 pontos.Na vertente feminina, a ribatejana Maria Martins venceu as quatro disciplinas (scratch, tempo, eliminação e pontos) e acabou a prova com 285 pontos, seguida por Liliana Jesus e Patrícia Rosa (C E Gonçalves/Azeitonense) com 138 e 129 pontos, respetivamente. No final, Maria Martins acabou por garantir a revalidação do título de campeã nacional de omnium.O ciclismo de pista regressa em 18 de janeiro, com o Troféu Internacional de Pista Bento Pessoa, também em Sangalhos, naquela que será a primeira prova da Taça de Portugal.