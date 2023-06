Ivo Oliveira e o título de campeão: «Falei com o meu irmão e decidimos atacar»

Ivo Oliveira é o novo campeão nacional de fundo , em prova conquistada em Mogadouro. No final explicou que houve uma aliança com o irmão gémeo, Rui, que terminou sem segundo."Entrei numa fuga praticamente no início da corrida. Senti que não podia deixar a decisão para o final. Falei com o meu irmão e decidimos atacar no início da subida, a três voltas do fim. Foi o Rui que atacou, mas teve resposta do Fábio Costa. Mal o Rui foi apanhado arranquei eu sozinho. Depois foi sofrer, sofrer, sofrer, até à meta. Na última volta tive de tirar os pés dos pedais a descer, porque vinha com câibras, mas concretizámos a estratégia", relatou o ciclista da Emirates, reconhecendo ser este um dia muito especial na sua carreira, que tem sido dividida entre a estrada e a pista."Diria que é a minha principal vitória na estrada. Ganhei recentemente o contrarrelógio e discuti a geral na Boucles de la Mayenne, mas ser campeão nacional e vestir esta camisola durante um ano é algo que só em sonhos é que pensei. Graças a Deus, à minha equipa, ao meu staff, à minha família e à minha namorada, consegui-o", disse.