O português Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon) procurou estar entre os homens mais rápidos e terminou a tirada no 11.º posto, com o mesmo tempo de vencedor, que cumpriu o percurso em 3:02.23 horas.O outro corredor luso em prova, Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), cortou a meta na 52.ª posição, também como o mesmo tempo.Na geral, Gaviria lidera com quatro segundos de vantagem sobre Caleb Ewan e sobre o norte-americano Tanner Putt (UnitedHealthcare), que beneficiou de bonificações de metas volantes para assumir o terceiro lugar, à frente de Peter Sagan, este a seis segundos do colombiano.Ivo Oliveira é o 14.º e Ruben Guerreiro o 55.º, ambos a 10 segundos do camisola amarela.Na segunda-feira, a segunda das sete etapas, vai ligar Ventura a Gibraltar Road, onde a meta coincide com contagem de montanha de categoria especial.