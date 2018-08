Continuar a ler

O ucraniano Roman Gladysh e o francês Adrien Garel souberam aproveitar uma altura de 'adormecimento' do pelotão, isolando-se de muito longe para terminarem a corrida na frente. O ouro foi para o ucraniano e a prata para o gaulês, com o suíço Tristan Marguet a fechar o pódio.Maria Martins, sub-23 de primeiro ano, estreou-se em grandes competições de elite com o 17.º lugar na corrida de scratch feminino, de 10 quilómetros.Tentou a sua sorte, a dez voltas do final, mas a fuga acabou por não resultar. Na decisão ao 'sprint', a holandesa Kirsten Wild não deu hipóteses, juntando o título europeu ao mundial. A segunda classificada foi a britânica Emily Kay e a terceira Jolien D'Hoore.No sábado, Rui Oliveira estreia-se nestes Europeus com o concurso de omnium, que começa com a prova de scratch, seguindo-se a corrida tempo, eliminação e corrida por pontos (20:01). Maria Martins compete na corrida por pontos de elite feminina.