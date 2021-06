Ivo Oliveira focado em recuperar após operação bem sucedida ao fémur

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Emirates) revelou, este sábado, que a operação a uma fratura no fémur foi bem sucedida e vai concentrar-se na recuperação, após uma queda na quinta etapa do Critério do Dauphiné.

"A operação ao fémur correu bem e agora restam longos meses de recuperação", escreveu o ciclista, na rede social Instagram.

Oliveira, que era o único português em prova no Dauphiné, desistiu após cair a cerca de 30 quilómetros do final da quinta etapa, na quinta-feira, e exames médicos confirmaram uma fratura.

A equipa deu conta da operação com caráter urgente, agora realizada ao ciclista, de 24 anos, que estava na lista de pré-convocados da formação dos Emirados Árabes Unidos para correr a Volta a França, em apoio do último vencedor, o esloveno Tadej Pogacar.