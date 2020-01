Ivo Oliveira foi nono em 'omnium' da Taça do Mundo de ciclismo de pista

O português Ivo Oliveira foi no sábado nono classificado na prova de 'omnium' da Taça do Mundo de ciclismo de pista de Milton, no Canadá, mantendo Portugal na luta pelo apuramento olímpico.

Ivo Oliveira foi 12.º em 'scratch', sétimo na corrida tempo, nono na eliminação e 12.º na corrida por pontos, terminando o 'omnium' com 75 pontos.

O holandês Jan-Willem van Schip venceu, com 150 pontos, seguido do polaco Daniel Staniszewski, com 137, e do norte-americano Gavin Hoover, com 134.

Esta foi a terceira melhor prestação portuguesa em 'omnium' esta temporada, o que significa que Portugal passou a ter mais 45 pontos no 'ranking' de qualificação olímpica, para o qual contam apenas os três melhores resultados da temporada.

Neste momento, Portugal ocupa o último lugar de apuramento direto, mas poderá perdê-lo para a África do Sul, por o continente africano não ter um representante entre os possíveis apurados. As contas do apuramento fecham no Mundial de fevereiro.

Hoje entra em ação Maria Martins em 'omnium', com Iuri Leitão e João Matias a fazerem dupla em 'madison'.