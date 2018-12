Ivo Oliveira inicia 2019 no Down Under

Os gémeos Ivo e Rui Oliveira já sabem as primeiras provas que farão na estreia pela UAE Emirates e no World Tour.

Ivo vai iniciar a época em janeiro, na Austrália, no Tour Down Under, precisamente a prova de abertura do calendário mundial, a que se segue a presença na Clássica Cadel Evans. Já Rui dará as primeiras pedaladas de 2019 em duas provas da Taça do Mundo de pista, seguindo-se a estreia na estrada no Challenge de Maiorca e depois em algumas clássicas como a E3 Harelbeke, Nokere Koerse e Dowrs Don vlabdereen.

A presença na Volta ao Algarve está descartada, já que a UAE vai dispensar Ivo e Rui para o Mundial de pista.