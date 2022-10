Ivo Oliveira na perseguição individual e Maria Martins no omnium dos Mundiais

Ivo Oliveira, vice-campeão mundial em 2018, e Maria Martins, bronze em 2020, vão competir em perseguição individual e scratch, respetivamente, nos Mundiais de ciclismo de pista, de quarta-feira a domingo, anunciou hoje o selecionador nacional.

A atleta olímpica portuguesa, que há dois anos foi terceira no Campeonato do Mundo, é mesmo a primeira a competir por Portugal nos Mundiais, na quarta-feira, pelas 18:56 de Lisboa, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França.

Oliveira competirá na perseguição individual e também no madison, ao lado do irmão, Rui Oliveira, que está escalado para competir também no scratch, este marcado para quinta-feira, segundo explicou à Lusa o selecionador, Gabriel Mendes.

João Matias será o representante nacional no concurso olímpico do omnium, que no feminino terá 'Tata' Martins, sétima nesta prova nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, na estreia lusa no maior evento desportivo mundial no que toca ao ciclismo de pista.

Matias competirá também nos pontos (sexta-feira) e na eliminação (domingo), com Daniela Campos a assumir estas mesmas competições no feminino, entrando em ação na quinta-feira (eliminação) e no domingo (pontos).

Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem de quarta-feira a domingo no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, 25 quilómetros a oeste de Paris, no mesmo recinto que receberá os Jogos Olímpicos Paris2024.

Programa dos portugueses nos campeonatos do Mundo de ciclismo de pista (horas de Lisboa):

- Quarta-feira, 12 out:

Scratch-corrida feminina (final), 18:56 -- Maria Martins.

- Quinta-feira, 13 out:

Eliminação-corrida feminina (final), 18:57 -- Daniela Campos.

Scratch- corrida masculina (final), 19:49 -- Rui Oliveira.

- Sexta-feira, 14 out:

Omnium-corrida feminina (scratch, tempo, eliminação e pontos) (final), 14:05 -- Maria Martins.

Perseguição individual-corrida masculina (qualificação e finais), 14:23 -- Ivo Oliveira.

Pontos- corrida masculina (final), 17:32 -- João Matias.

- Sábado, 15 out:

Omnium- corrida masculina (scratch, tempo, eliminação e pontos) (final), 12:20 -- João Matias.

- Domingo, 16 out:

Pontos- corrida feminina (final), 12:20 -- Daniela Campos.

Madison-corrida masculina (final), 13:31 -- Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Eliminação -corrida masculina (final), 15:20 -- João Matias.