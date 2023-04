Ivo Oliveira nono classificado no prólogo da Volta à Romandia

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi esta terça-feira nono classificado no prólogo de abertura da 76.ª Volta à Romandia, conquistado pelo checo Josef Cerny (Soudal-Quick Step), primeiro líder da prova.

Nos 6.820 metros com início e fim em Port-Valais, Cerny, de 29 anos, bateu por um segundo o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), campeão do mundo de contrarrelógio, e o francês Rémi Cavagna, seu companheiro de equipa, que foram segundo e terceiro, respetivamente, os mesmos lugares que ocupam na geral.

O tempo de Ivo Oliveira, a nove segundos do vencedor, comprova a boa forma do ciclista gaiense, que no domingo, com Iúri Leitão, conseguiu o primeiro ouro de Portugal numa Taça das Nações de pista, no Madison, em Milton.

Nelson Oliveira (Movistar) foi 12.º, a 10 segundos, num dia marcado pelo azar de Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), numa das suas provas favoritas, que em 2019 acabou no segundo lugar final, selando o seu quarto e último pódio nesta corrida.

O veterano corredor teve um problema mecânico na corrente da bicicleta logo ao sair da rampa de início, o que lhe custou muito tempo -- acabou em 154.º e último, a longos 4.52 minutos, o que hipoteca qualquer hipótese de disputar a vitória final.

Na quarta-feira, a primeira de cinco etapas liga Crissier a Vallée de Joux, na distância de 170,9 quilómetros, com três contagens de montanha categorizadas.