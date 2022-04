Ivo Oliveira sexto na perseguição individual da Taça das Nações de Glasgow

O ciclista português Ivo Oliveira foi esta sexta-feira sexto classificado na prova de perseguição individual da Taça das Nações, que decorre até domingo em Glasgow, na Escócia, e que serve de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris2024.

O corredor obteve o registo de 4.10,702 minutos, sendo o sexto melhor da fase de qualificação. Ivo Oliveira ainda conseguiu rodar com o segundo melhor tempo nos três primeiros quilómetros da prova de quatro mil metros, mas perdeu posições no quilómetro final, que cumpriu em cerca de 1.04 minutos.

A vitória foi para o francês Corentin Ermenault, com o tempo de 4.05,644. Ermenault, medalha de bronze no Mundial em 2020, foi a grande surpresa, uma vez que, em 2021, esteve em Portugal como atleta guia no Campeonato do Mundo de paraciclismo, tendo regressado agora à pista, na qual bateu o seu recorde pessoal por duas vezes e foi também o mais veloz na qualificação.

O alemão Nicolas Heinrich ficou com a medalha de prata e o britânico Charlie Tanfield com a de bronze.

Na disciplina de eliminação, Maria Martins esteve bem na primeira fase da prova, mantendo-se no primeiro terço do pelotão até à eliminação das primeiras nove das 23 corredoras. Uma ultrapassagem mal medida por parte da japonesa Yumi Kajihara fez cair várias corredoras, entre as quais Maria Martins, obrigando mesmo à interrupção da prova. Após o reinício, a atleta portuguesa sentiu mais dificuldades para se colocar, acabando por terminar na nona posição.

A vitória foi mesmo para Yumi Kajihara, que relegou a francesa Valentine Fortin, campeã europeia da disciplina, para o segundo lugar, enquanto a neozelandesa Ally Wollaston fechou o pódio.

João Matias foi o último português a competir hoje, na prova de eliminação masculina, disputada na sua fase inicial com um ritmo bastante forte, que surpreendeu muitos dos favoritos, eliminados mais cedo do que seria suposto. O português ainda aguentou a primeira metade da prova, mantendo-se com uma boa colocação e longe do risco de eliminação, mas acabaria por ser colocado fora na 13.ª posição.

O campeão mundial da especialidade, o italiano Elia Viviani, fez valer o seu favoritismo e venceu a prova, na qual foi acompanhado no pódio pelo neerlandês Yoeri Havik, segundo, e pelo alemão Tim Torn Teutenberg, terceiro.

Com um sábado marcado pela disputa de disciplinas olímpicas, Maria Martins começa o dia na qualificação para o concurso de omnium, às 13:10, e, caso garanta presença na final, irá competir até depois das 22:00, nas quatro provas pontuáveis: scratch, tempo, eliminação e corrida por pontos.

Por seu turno, Ivo Oliveira e Iúri Leitão constituem a dupla portuguesa inscrita no madison, enfrentando a qualificação às 14:35, para, caso sejam bem sucedidos, disputarem a final às 20:15.