Ivo Oliveira sofreu embolia pulmonar

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Emirates) sofreu uma embolia pulmonar, com coágulos nos pulmões, revelou o próprio na sua página oficial na rede social Instagram.

Ivo Oliveira sofreu uma queda no dia 3 de junho, durante o Critério do Dauphiné, do qual resultou uma fratura do fémur e do quinto metacarpo da mão direita, lesão que obrigou a uma operação.

"Infelizmente poucos dias depois surgiram algumas complicações e foi-me detetada embolia polmunar, a presença de coágulos nos pulmões. Felizmente foi detetado a tempo e os últimos dias tenho sentido evoluções pela positiva o que me deixa com esperanças que tudo vá correr pelo melhor", escreveu.

Oliveira, que era o único português em prova no Dauphiné, desistiu após cair a cerca de 30 quilómetros do final da quinta etapa.