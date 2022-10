Ivo Oliveira vai lutar pelo bronze na perseguição individual dos Mundiais de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ivo Oliveira apurou-se esta sexta-feira para a final pelo bronze da perseguição individual, nos Mundiais de ciclismo de pista em Sain-Quentin-en-Yvelines, em França, ao conseguir melhorar a marca pessoal com o quarto registo mais rápido da qualificação.

Oliveira, vice-campeão mundial desta disciplina em 2018, voltou a mostrar que está entre os melhores do mundo na prova, um esforço a solo de quatro quilómetros, percorrendo a distância em 4.06,704 minutos.

O português vai lutar pela medalha de bronze com o britânico Dan Bigham, antigo recordista da Hora, que hoje conseguiu um tempo de 4.05,181, procurando o segundo pódio nestes Mundiais, depois do ouro na perseguição por equipas.

O ouro e a prata estão já entregues à Itália, com Jonathan Milan, com 4.03,012, ainda assim muito longe de Filippo Ganna, quatro vezes campeão do mundo da disciplina.

O recordista da hora, estrela maior do evento e já prata na perseguição por equipas, aí também com Milan, ficou a menos de um segundo do recorde mundial, conseguindo fazer a distância em 4.00,693, a voar longe dos outros pretendentes.

As finais estão marcadas para as 19:36 de Lisboa, começando pela luta pelo bronze. Também hoje, Maria Martins compete no omnium e João Matias na corrida dos pontos.

Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris'2024.