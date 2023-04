Ivo Oliveira vence prova com Iúri Leitão e garante: «Daqueles dias em que tudo é perfeito»

Ivo Oliveira destacou a jornada perfeita que teve ao lado de Iúri Leitão na Taça das Nações de Pista de Milton (Canadá), que valeu a Portugal o inédito ouro em elites na disciplina olímpica de madison em grandes competições.

Na noite de domingo, no encerramento da edição de 2023 da Taça das Nações de Pista, os ciclistas Ivo Oliveira e Iúri Leitão conseguiram a primeira vitória de sempre da seleção portuguesa na disciplina olímpica de madison em grandes competições na categoria de elite.

Única equipa em pista a dobrar o pelotão duas vezes, além de pontuar em seis dos 20 sprints, o duo luso, com 61 pontos, impôs-se aos holandeses Yoeri Havik e Vincent Hoppezak, a correrem pela equipa Beat Cycling Club, que somaram 56, mais um do que a seleção francesa, composta por Thomas Boudat e Benjamin Thomas, que fechou o pódio.

"A corrida foi extremamente dura. Sabíamos que teríamos de esperar pelo meio da prova para dar as voltas de avanço, porque o nosso ponto forte é quando se acumula a fadiga. Depois de darmos a primeira volta, conseguimos dobrar o pelotão pela segunda vez. Sentimos que tinha de ser naquele momento, porque a corrida estava toda partida e víamos na cara dos adversários que estavam completamente cansados e nós ainda tínhamos algumas 'balas' para gastar", revelou Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Depois, segundo o vice-campeão mundial de perseguição individual de 2018, "foi um contrarrelógio de 40 voltas" dividido entre si e Leitão.

"Estamos orgulhosos, porque houve uma conexão muito boa entre os dois, fizemos rendições perfeitas. Foi daqueles dias em que tudo é perfeito", destacou Oliveira.

Portugal surpreendeu os adversários, estando a dupla nacional muito ativa na corrida desde o início, o que lhe valeu pontuar em três sprints da primeira metade da prova. Iúri Leitão e Ivo Oliveira ainda foram capazes de aproveitar o desgaste acumulado por todos para ser a melhor equipa da segunda metade da prova.

"Pela primeira vez, ganhámos uma ronda na prova olímpica de madison, a mais exigente das corridas de resistência em pista, o que muito nos orgulha e dá mais energia para as batalhas seguintes. O Iúri e o Ivo estiveram muito bem na concretização do plano estratégico e das táticas que o suportaram, com uma excelente resposta motora, fundamental para o sucesso das ações que nos levaram a esta brilhante vitória", declarou o selecionador nacional de pista.

Após Maria Martins ter fechado a participação nacional com um oitavo lugar no omnium, Gabriel Mendes fez ainda um balanço da prestação portuguesa em Milton, onde Portugal melhorou os resultados tanto no madison masculino como no omnium masculino e feminino, com vista ao apuramento olímpico para Paris2024, para o qual contam os dois melhores resultados de cada ano.

"Considero que fizemos uma excelente Taça das Nações, naquela que foi a mais competitiva e exigente das três rondas. Agora, o importante é continuarmos a trabalhar com humildade, esforço e empenhamento para melhorarmos aspetos do nosso desempenho deste fim de semana. Só dessa forma poderemos encarar os desafios futuros com mais competência e confiança nesta caminhada para a qualificação olímpica", resumiu o selecionador nacional.