O português Ivo Oliveira conquistou este domingo a medalha de prata em perseguição individual nos Europeus de ciclismo de pista, em Glasgow, após perder a final com o alemão Domenic Weinstein.Ivo Oliveira mantêm assim o estatuto de vice-campeão europeu, ficando novamente muito perto da medalha de ouro, como também já tinha acontecido nos Mundiais.O gaiense completou o contrarrelógio de quatro quilómetros em 4.15,304 minutos, ficando quase a dois segundos Weinstein, que totalizou 4.13,363, e sucedeu no historial de campeões europeus ao italiano Filippo Ganna, atual campeão do mundo, eliminado por Ivo Oliveira.

Autor: Lusa