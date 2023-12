Já há percurso da Vuelta de 2024, que começa em Portugal

Foi apresentada esta tarde a edição 79.ª da Volta a Espanha, que, como se sabe, vai começar em Portugal no dia 17 de agosto.O nosso país será palco das três primeiras etapas, com a primeira em sistema de contrarrelógio, de 12 km, entre Lisboa e Oeiras; a segunda tirada ligará Cascais a Ourém, na distância de 191 km, e terceira ligando Lousã a Castelo Branco, com 182 km.Em resumo, a Volta a Espanha do próximo ano vai ter seis finais desenhados para sprinters, cinco etapas de média montanha, duas delas com final em alto, e cinco de alta montanha, e dois contrarrelógios. O primeiro, como já se referiu, em Portugal, o outro no último dia, 8 de setembro, em Madrid.