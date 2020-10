Jakobsen vai ser operado para reconstrução do rosto

O holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), que sofreu uma queda grave na Volta à Polónia no início de agosto, vai ser sujeito a nova intervenção cirúrgica para reconstrução do rosto, anunciou o próprio esta quinta-feira nas redes sociais. O jovem, de 23 anos, explicou que tem estado nos últimos dois meses a recuperar da grave queda.





"Primeiro, tive de recuperar da minha contusão cerebral e das outras feridas e lesões durante muito tempo. Estão a sarar bem. No dia 8 de outubro vou ser sujeito a uma segunda cirurgia para a reconstrução do meu rosto", explicou.Jakobsen, que agradeceu todo o trabalho e acompanhamento das equipas médicas, explicou ainda que vai ser retirado um osso da zona pélvica, para depois ser colocado no maxilar inferior e superior."Este osso vai ter de sarar durante vários meses. Depois disso, vai ocorrer uma outra cirurgia para colocar implantes no maxilar para que possa ter dentes outra vez, uma vez que os perdi na queda", salientou.Recorde-se que Fabio Jakobsen sofreu lesões graves, resultantes da quede no final da primeira etapa da Volta à Polónia. No sprint final, em Katowice, embateu e galgou violentamente as barreiras de proteção, depois de ser empurrado por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), corredor entretanto suspenso pela equipa e UCI.