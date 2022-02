Jan Hirt é o novo líder da Volta a Omã, Rui Costa sobe a terceiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) venceu esta segunda-feira a quinta e penúltima etapa da Volta a Omã, colocando-se na liderança da geral, com o português Rui Costa (UAE Emirates), quinto na tirada, a subir a terceiro.

Hirt, de 31 anos, concluiu os 150,5 quilómetros entre Samail e Jabal Al Akhdhar em 3:35.39 horas, arrebatando a liderança da geral quando só falta um dia de traçado maioritariamente plano, ficando em boa posição para vencer a 11.ª edição da prova.

A fechar o pódio da tirada 'rainha' da prova estiveram dois franceses da Arkéa Samsic, com Kevin Vauquelin em segundo, a 39 segundos, e Élie Gesbert em terceiro, a 48 segundos.

Rui Costa, por seu lado, chegou em quinto, a 57 segundos do vencedor, e subiu duas posições na geral, entrando no pódio das contas totais, agora a 1.16 minutos do checo. O italiano Fausto Masnada (QuickStep-Alpha Vinyl), anterior líder, é segundo, a 1.00 minuto.

O português já foi segundo na geral final desta prova, em 2017, e vem de um terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita já esta época.

Na terça-feira, a sexta e última etapa liga Muscat a Matrah Corniche, em 132,5 quilómetros, devendo consagrar Jan Hirt como o vencedor final.