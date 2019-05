Jan Polanc é o novo líder em Giro

O italiano Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, em Pinerolo, enquanto o esloveno Jan Polanc (UAE Emirates) vestiu a camisola rosa, símbolo da liderança.





Na conclusão de uma fuga, que marcou grande parte da tirada de 158 quilómetros, iniciada em Cuneo, Benedetti foi o mais forte de um pequeno grupo, batendo o compatriota Damiano Caruso (Bahrain Merida) e o irlandês Eddie Dunbar (INEOS), que terminaram com o mesmo tempo do vencedor - 3:41.49 horas.Jan Polanc, sexto a cortar meta, a 25 segundos de Benedetti, passou a ser o novo comandante do Giro, desalojando da liderança o seu colega de equipa Valerio Conti.