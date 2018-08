O antigo ciclista Jan Ullrich, vencedor da Volta a França em 1997, foi detido esta sexta-feira em Maiorca por ter entrado na casa de Til Schweiger e ter atacado o diretor de cinema e os convidados da sua festa.De acordo com a imprensa alemã, o antigo ciclista da Telekom saltou a barreira que separa a sua casa de Maiorca da casa de Schweiger e provocou os desacatos enquanto se celebrava a realização do filme "Honey in the Head".O próprio Til Schweiger já confirmou ao 'Bild' o incidente.