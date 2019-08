Jasper Stuyven sobe à liderança na Volta à Alemanha

O belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) assumiu este sábado a liderança da Volta à Alemanha em bicicleta, sucedendo ao norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates), após a terceira e penúltima etapa, ganha pelo dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step).Asgreen impôs-se no final dos 189 quilómetros, entre Göttingen e Eisenach, em 4:27.53 horas, o mesmo tempo de Stuyven, segundo classificado na etapa, que detém agora uma vantagem de 13 segundos sobre italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) na classificação geral.Kristoff, que este sábado não foi além do 21.º lugar, a 1.20 minutos dos dois primeiros, caiu para o 17.º posto, a 1.10.O português José Gonçalves (Katusha Alpecin) ocupa o 73.º lugar da geral, a 22.48 minutos do Stuyven, depois de ter sido 113.º na etapa, a 14.52.No domingo, o pelotão vai enfrentar os 159,5 quilómetros da quarta e última etapa da prova, entre Eisenach e Erfurt.