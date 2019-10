Jelle Wallays vence pela segunda vez a clássica Paris-Tours

O ciclista belga Jelle Wallays (Lotto-Soudal) venceu hoje pela segunda vez a clássica Paris-Tours, concluindo isolado a 113.ª edição da corrida francesa, após uma fuga de ais de 50 quilómetros.A pouco mais de 50 quilómetros da meta, Wallays lançou-se em solitário e acabou por vencer isolado, repetindo o triunfo de 2014, gastando 5:34.20 horas para cumprir os 217 quilómetros entre Chastres e Tours.A 29 segundos de Wallays chegou o holandês Nikki Terpstra (Direct Energie), com o pódio a ficar completo com o belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), a 30 segundos.Rui Oliveira (UAE-Emirates), único português em prova, terminou no 27.º posto, a 4.14 minutos.