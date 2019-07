Jesus del Pinto em segundo lugar na Clássica de Ordizia

O ciclista espanhol Jesus del Pino, da equipa portuguesa Vito-Feirense, terminou esta quinta-feira na segunda posição na Clássica de Ordizia, em Espanha, vencida pelo compatriota Rafael Valls (Movistar).Valls concluiu a 96.ª edição da prova basca, com partida e chegada em Orzilia (165,7 quilómetros), em 3:55.00 horas, 29 segundos à frente de Jesus del Pino, que liderou o grupo perseguidor.João Rodrigues (W52-FC Porto) foi o melhor português, ao terminar na 11.ª posição, igualmente a 29 segundos, assim como o compatriota e companheiro de equipa António Carvalho, que, no 14.º lugar, foi o outro luso no 'top-20'.O português Domingos Gonçalves (Caja Rural), que andou em fuga, com a companhia, entre outros, do espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), venceu o prémio de montanha.