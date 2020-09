João Almeida acaba Semana Internacional Coppi e Bartali em terceiro

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) terminou esta sexta-feira a Semana Internacional Coppi e Bartali em terceiro lugar, após a quarta e última etapa, numa corrida ganha pelo equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS).

Em Forlì, o equatoriano de 23 anos foi terceiro e conseguiu ultrapassar o italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), que vestiu a amarela desde o segundo dia e caiu para a segunda posição.

O dia foi do holandês Pascal Eenkhoorn, da equipa de desenvolvimento da Jumbo-Visma, ao cumprir os últimos 166,2 quilómetros em 3:54.05 horas, à frente do italiano Diego Ulissi (UAE Emirates), segundo, e de Narváez.

João Almeida cortou a meta em 23.º, integrado no grupo de principais competidores que chegaram com o mesmo tempo do vencedor, e acabou por segurar o pódio final, a 17 segundos do primeiro lugar e a 16 do colega de equipa.

João Almeida soma novo 'top 10' em ano de estreia no WorldTour, depois de ter acabado a Volta ao Algarve em nono, a Volta a Burgos em terceiro, o Tour de l'Ain em sétimo e o Giro dell'Emilia em terceiro, somando novo bom resultado na 35.ª edição da corrida italiana.