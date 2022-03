João Almeida acaba Volta à Catalunha na 3.ª posição

O português João Almeida acabou este domingo a Volta à Catalunha na 3.ª posição final, atrás do vencedor Sergio Higuita e de Richard Carapaz. O ciclista da UAE Emirates, que na véspera havia perdido a liderança numa etapa verdadeiramente para esquecer para si e para a sua equipa, chegou à meta da 7.ª e última etapa, instalada em Montjuïc, integrado no grupo de favoritos (acabou em 16.º) e, dessa forma, segurou a posição final nos três primeiros. Andrea Bagioli, da Quick-Step Alpha Vinyl, foi o vencedor da tirada, numa luta ao sprint na qual Almeida cedo ficou fora da discussão.O português até tentou na última subida ao Alt del Castell de Montjuïc (o pelotão subiu-o por seis ocasiões nesta jornada) fugir e tentar a vitória, mas o seu ataque não surtiu efeito e acabou, assim, por ter de se contentar com o top-3 final e uma vitória em etapa (na 5.ª tirada, na sexta-feira). Almeida, refira-se, acabou a 52 segundos de Higuita e 36 para Carapaz. Nairo Quintana foi 4.º, 1 segundo atrás do português, ao passo que Juan Ayuso acabou em 5.º, a 16 segundos do colega de equipa.