João Almeida após a vitória na Volta à Catalunha: «Meti o meu ritmo e tive força para terminar»

No final da vitória na 4.ª etapa da Volta à Catalunha, João Almeida mostrou-se visivelmente satisfeito."Estou muito feliz. Temos trabalhado duro há muito tempo. Esta época ainda não tinha tido muita sorte. Hoje tive algum azar, pois sofri uma queda no início e estive um pouco desligado por momentos. Mas estou muito feliz pela vitória", comentou o português."Tenho uma super equipa, jogámos as cartas e no final ganhámos. Ainda faltam algumas etapas, algumas duras, mas estou super feliz. Vamos ver o que acontece até ao fim", acrescentou João Almeida, na flash da Eurosport após a corrida.O português venceu a 4.ª etapa da Volta à Catalunha, ao bater sobre a linha de meta, instalada no alto de Boí Taüll, os colombianos Nairo Quintana e Sergio Higuita. Almeida subiu ao segundo lugar da geral.