João Almeida após o 2.º lugar na Volta à Polónia: «Queria ganhar mas o Mohoric esteve muito bem»

Após o segundo lugar na 2ª etapa da Volta à Polónia, João Almeida (Emirates) mostrou-se satisfeito com o seu desempenho. O português está no segundo posto da classificação geral da prova que conquistou em 2021, a quatro segundos do novo líder Matej Mohoric, da Bahrain - Victorious."Foi um bom dia. Já sabia que o final da etapa seria complicado. Queria ganhar mas o Matej [Mohoric] esteve muito bem", começou por reagir João Almeida, falando depois sobre a estratégia da Emirates, que lançou Majka ao ataque nos últimos quilómetros. "Temos uma equipa com muitos bons ciclistas, queríamos jogar com várias cartas. O Majka atravessa um bom momento de forma e veio do Tour, é daqui da Polónia, por isso tentámos dar-lhe a vitória. Foi uma etapa tática, no final todos tentaram atacar. Acho que estivemos todos bem na equipa e agora é continuar", sublinhou no final da tirada.Recorde-se que Mohoric foi mais rápido do que Almeida na aproximação à chegada, após 202,9 quilómetros desde Leszno, com o tempo de 4:56.59 horas, menos quatro segundos do que o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), que liderou o primeiro grupo perseguidor e termino em terceiro, quatro segundos depois.