João Almeida assume liderança da Volta à Catalunha

João Almeida é o novo líder da Volta à Catalunha. O português da UAE Emirates, que entrava nesta 5.ª tirada no segundo posto empatado em tempo com Nairo Quintana, bonificou um segundo num dos sprints intermédios e acabou por superar o colombiano na tabela, isto quando faltam disputar somente duas etapas até o final da prova catalã.A liderança de João Almeida é agora precisamente de 1 segundo para Quintana e de 7 para Sergio Higuita. E será de camisola de líder vestida que, no sábado, o ciclista de A-dos-Francos partirá para a 6.ª etapa, uma tirada de 167,6 quilómetros entre Salou e Cambrils. Um etapa que contará com seis contagens de montanha, mas nenhuma a coincidir com a meta.Quanto à luta pela vitória final nesta 5.ª etapa, na chegada a Vilanova i la Geltrú, numa tirada de 206,3 quilómetros, o triunfo foi para o britânico Ethan Vernon, numa luta ao sprint na qual levou a melhor sobre Phil Bauhaus e Dorian Godon. Ivo Oliveira, também da Emirates, foi oitavo.