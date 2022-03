João Almeida ataca Paris-Nice

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Almeida é um dos favoritos ao pódio no Paris-Nice, que arranca hoje. Ao contrário de 2021, em que correu o Tirreno-Adriático, o ciclista da Emirates faz este ano, e pela primeira vez, a prova francesa.

O jovem de 23 anos vai, de resto, ter adversários de peso. A começar por Adam Yates (Ineos), que foi 2º no UAE Tour, ganho por Tadej Pogacar, e onde Almeida foi 5º. Depois, a Jumbo apresenta-se com Primoz Roglic e Wout Van Aert, a Arkéa com Nairo Quintana, não esquecendo também Aleksandr Vlasov (Bora) ou Simon Yates (BikeExchange).

Já no Tirreno-Adriático, que começa amanhã, e no que aos portugueses diz respeito, estão para já certos Ruben Guerreiro (EF) e Nelson Oliveira (Movistar).