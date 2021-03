João Almeida brilha no contrarrelógio e assume liderança da Volta à Catalunha

João Almeida é líder da Volta a Catalunha. O ciclista português da Deceuninck-QuickStep foi o terceiro mais rápido no contrarrelógio desta terça-feira, ganho pelo australiano Rohan Dennis.





O português, de 22 anos, era 27º à partida para a segunda etapa (ganha em fuga, com 16 segundos de avanço, pelo dinamarques Andreas Kron), um contrarrelógio de 18,5 quilómetros, onde foi o terceiro mais rápido, batido apenas por Rohan Dennis (Ineos) e pelo francês e companheiro de equipa, Rémi Cavagna.O ciclista de A-dos-Francos pode reforçar a lideranla na terceira etapa, com chegada em alto esta quarta-feira, mas parte com o mesmo tempo do norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), sendo que o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) é terceiro, a 5 segundos.