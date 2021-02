João Almeida cai para 3.º da geral na Volta aos Emirados

João Almeida (Deceuninck-Quick Step) desceu hoje um lugar na classificação geral da Volta aos Emirados Árabes Unidos e é agora terceiro classificado a 1.03 minutos do camisola amarela. O ciclista português foi 6º na etapa desta terça-feira, que terminou com chegada em alto após 166 quilómetros, e cruzou a meta a 48 segundos do vencedor, Tadej Pogacar (UAE Emirates), que reforçou a liderança da corrida.





Adam Yates (INEOS) foi segundo, com o mesmo tempo de Pogacar, e assumiu a vice-liderança. O britânico tem 20 segundos de vantagem sobre João Almeida, sendo que o português ainda continua na discussão pela vitória final. A corrida termina no domingo e até lá haverá ainda uma etapa de alta montanha, na quinta-feira, que poderá causar grandes mudanças na geral.Nota ainda para Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), que foi 30º na etapa de hoje, a 2:40 minutos do vencedor, e subiu ao 29º posto da geral.