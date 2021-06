João Almeida campeão nacional de contrarrelógio: «Foi um bom treino para os Jogos Olímpicos»

João Almeida sagrou-se esta sexta-feira campeão nacional de contrarrelógio, em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, no primeiro dia dos Nacionais de ciclismo de estrada, e não podia estar mais satisfeito.





"Num dia normal, conseguia discutir a vitória. Senti-me bem, tive um dia bom, e estou muito contente de ganhar e levar a camisola para o estrangeiro. Foi um percurso duro, sem muitos pontos de descanso. A parte final era menos difícil, mas era preciso andar bem. Foi muito bom, adequa-se também aos Jogos Olímpicos. Foi um bom treino para isso", explicou. "A faltarem sete ou oito quilómetros, sabia que tinha 40 segundos de vantagem. Estava tranquilo e dei o meu máximo."

E como é vencer na elite depois de o ter feito nas camadas jovens? "É a minha primeira vitória como profissional. É indescritível, estou muito contente, ainda mais por levar a camisola lá fora. Tem outro sabor como elite."

No domingo segue-se a prova de fundo. "Todos querem ganhar. É preciso ter os pés assentes na terra, os adversários estão fortes. Estou a correr sozinho, talvez os que correm lá fora possam ajudar-se uns aos outros. Vamos todos dar o nosso melhor e que ganhe o mais forte."

Daniela Campos venceu em femininos

Daniela Campos foi a vencedora do contrarrelógio em femininos. "É uma sensação muito boa. É o meu primeiro ano no escalão de elite, por isso é sempre muito bom conseguir a camisola. As sensações foram boas, tenho vindo a trabalhar desde uma paragem forçada. Estou muito contente pela vitória", frisou a ciclista, explicando que a prova de fundo, sábado, "é o próximo objetivo, um dos mais importantes."

Fábio Fernandes impôs-se em sub-23



Já no escalão de sub-23, Fábio Fernandes foi o campeão nacional. "É ver todo o nosso trabalho, que realizamos ao longo do ano, dar frutos. Já tinha sido bicampeão nacional de juniores e ingressar num novo escalão e fazer logo esta conquista é muito especial."