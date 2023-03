João Almeida candidato no Tirreno Adriático

João Almeida é uma das grandes figuras da Emirates no Tirreno Adriático, que começa hoje, com a ligação entre Lido di Camaiore e Lido di Camaiore (11,5 km), em sistema de contrarrelógio individual, que vai estabelecer o primeiro líder da prova em sete etapas, até domingo. Na equipa dos Emirados, para além do português há que ter em conta outro nome sonante, o britânico Adam Yates, outro dos candidatos ao triunfo. No pelotão, existem outras figuras de proa que tudo farão para conquistar a emblemática prova transalpina, como o espanhol Mikel Landa (Bahrain), o australiano Jai Hindley (Bora), o francês Thibaut Pinot (Groupama), o holandês Thymen Arensman (Ineos), o esloveno Primoz Roglic (Jumbo) e o espanhol Enric Mas (Movistar), que terá Nelson Oliveira como fiel escudeiro.