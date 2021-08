João Almeida segura amarela na Volta à Polónia antes do contrarrelógio

João Almeida segurou esta sexta-feira a camisola amarela na Volta à Polónia.





O ciclista português, da Deceuninck-Quickstep, foi quarto classificado na 5.ª etapa, ganha pelo alemão Nikias Arndt (DSM), mas viu a vantagem na liderança diminuir de 8 para 2 segundos face a Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), que hoje foi o segundo a cruzar a meta e recebeu 6 segundos de bonificação. No terceiro lugar da geral está o italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates), a 14 segundos do português.Amanhã, sexto e penúltimo dia, disputa-se um contrarrelógio individual de 19 km em Katowice. João Almeida, que já venceu duas etapas, é um dos grandes favoritos à vitória no ‘crono’ e pode deixar tudo praticamente resolvido para, no domingo, confirmar a vitória final na Volta à Polónia.