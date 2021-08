João Almeida continua de amarelo na Volta a Polónia

O colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) ganhou esta quarta-feira ao sprint a terceira etaoa da Volta à Polónia, com a liderança da geral individual a manter-se no português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que chegou integrado no pelotão.

A etapa, de 226,4 quilómetros entre Sanok e Rzeszów, com três contagens de montanha, foi animada por uma fuga de dez elementos, anulada a menos de três quilómetros da meta, com a vitória a ser discutida pelos melhores terminadores do pelotão.

Em Rzeszów, Gaviria foi o melhor, à frente neerlandês Olav Kooij (Jumbo-Visma) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), creditados em 5:18.15 horas, como de resto o primeiro pelotão de 90 unidades, com Almeida a entrar em 46.º.

Todos os elementos da fuga estavam bastante atrasados na geral individual, o que levou a que a Deceuninck-QuickStep não se preocupasse muito e fossem a Bahrain-Victorious, a INEOS-Grenadiers e a UAE Emirates a assegurarem a perseguição e anulação da escapada, para depois preparar o sprint.

Na geral, o português, chefe de fila da Deceuninck-QuickStep na Polónia, continua a comandar com quatro segundos de avanço sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) e o italiano Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) e 11 sobre o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS-Grenadiers).

Na quinta-feira corre-se a quarta etapa, longa de 159,9 km entre Tarnów e a estância de Bukovina, nos Tatra. Inclui três contagens de montanha, sendo a última, de segunda categoria, situada a dez quilómetros da meta, esta uma escalada não classificada.