João Almeida continua em segundo na Volta à Polónia, mas com o mesmo tempo do líder

João Almeida (UAE Emirates) continua em segundo na geral da Volta à Polónia, mas com o mesmo tempo do líder, Matej Mohoric (Bahrain), depois de cumprido o contrarrelógio de 16,6 quilómetros desta quinta-feira.





O ciclista português foi o segundo mais rápido, a 13 segundos do vencedor, o italiano Mattia Cattaneo (Soudal), sendo que Mohoric realizou o 11.º registo, a 25 segundos.Recorde-se que à partida para a sexta etapa, apenas 12 segundos separavam Almeida do líder, ficando agora empatados, com o esloveno a manter-se todavia na liderança.Já Ruben Guerreiro (Movistar) foi o 72.º mais rápido, fazendo mais 1.33 minutos que o italiano, descendo do 17.º para o 25.º lugar na geral.A Volta à Polónia termina esta sexta-feira e as bonificações na chegada ainda podem inverter a situação.