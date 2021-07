João Almeida dado como reforço da UAE Emirates

Com a saída certa da Deceuninck-Quick Step e após muitas hipóteses avançadas como sendo o seu destino, o site especializado 'Cyclingnews' noticia que o jovem de A-dos-Francos vai ser ciclista da UAE Emirates, que já tem três portugueses, ainda que um esteja em final de contrato, Rui Costa. Os outros são os gémeos, Ivo e Rui Oliveira.





João Almeida pode também vir a ser companheiro de equipa de Tadej Pogacar, que após a medalha de bronze conquistada na prova de fundo em Tóquio'2020 fez uma paragem nos Emirados para rubricar um novo contrato com a equipa com o mesmo nome, agora até 2027, sendo o mais longo da história do ciclismo."Estou muito feliz. Sinto-me em casa aqui, é como se fosse uma grande família. Esta equipa realmente é perfeita para mim e tenho a felicidade de poder dizer que encontrei amigos aqui. Estou entusiasmado para os anos que aí vêm e para aquilo que vão trazer", confessou o ciclista esloveno, bicampeão do Tour.