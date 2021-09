João Almeida décimo no Europeu de contrarrelógio

João Almeida cumpriu o objetivo do top dez na prova de contrarrelógio dos Europeus de Trento, em Itália, ao classificar-se esta tarde precisamente no 10.º lugar.





O português cumpriu os 22.4 quilómetros em 25.46 minutos, enquanto Rafael Reis foi 14.º, com 26.03.O suíço Stefan Kung revalidou o título, com 24.30 minutos, à frente do italiano Filippo Ganna (24.37) e com o belga Remco Evenepoel a fechar o pódio (24.44).